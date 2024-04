Zełenski podaje "jeden bardzo prosty przykład"

W rozmowie z PBS (skrót od Public Broadcasting Service - Publiczna Służba Nadawcza) prezydent Ukrainy odniósł się do zmasowanego ataku Iranu na Izrael i ocenił, że Izrael nie zdołałby samodzielnie się przed nim obronić.

- To była demonstracja tego, czym są sojusznicy - nie na papierze, a na niebie, nie na papierze, a na ziemi, w działaniu - podkreślił Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że Ukraina broni swojej przestrzeni powietrznej samodzielnie i zwrócił uwagę na braki w uzbrojeniu.

"Mieliśmy zero rakiet"

Zełenski powiedział, że sojusznicy dają Ukrainie taki czy inny sprzęt wojskowy, ale "ciągle go brakuje".

- Podam jeden bardzo prosty przykład, elektrociepłownia Trypilska, od której zależy, czy jest prąd w obwodzie kijowskim. W jej kierunku leciało 11 rakiet. Zniszczyliśmy pierwsze siedem. Cztery pociski zniszczyły elektrociepłownię. Dlaczego? Bo mieliśmy zero rakiet. Zakończyły się wszystkie rakiety do obrony elektrociepłowni - przyznał.

Zełenski odniósł się także do spekulacji, mówiących o tym, że jeśli państwa NATO wyślą żołnierzy do Ukrainy, to Sojusz zostanie "wciągnięty w wojnę". - Więc chciałbym zapytać, czy Izrael jest w NATO? - mówił.