Wołodymyr Zełenski nie poleci na szczyt G7 w Hiroszimie. Zmiana planów i komunikat Kijowa 

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 450 dni. Ukraińskie siły w ostatnich tygodniach wykorzystały system obrony powietrznej Patriot do strącenia co najmniej jednego rosyjskiego myśliwca - podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie obrony i Kongresie. Przedstawiciele obu instytucji powiedzieli CNN, że rosyjski samolot miał bombardować ukraińskie cele. Inne systemy obrony przeciwlotniczej, którymi dysponuje Ukraina, nie mają wystarczającego zasięgu, by strącić cel na takiej odległości. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.