Zełenski: czas uzgodnić zakończenie konfliktu

Ukraina jest gotowa do podjęcia niezbędnych decyzji w celu zakończenia wojny w Donbasie w czasie nowego szczytu przywódców Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Konflikt na wschodniej Ukrainie wybuchł blisko osiem lat temu, porozumienia o zawieszeniu broni są systematycznie łamane.

"Nadszedł czas, by przedmiotowo negocjować w sprawie zakończenia konfliktu i jesteśmy gotowi do koniecznych decyzji podczas nowego szczytu liderów czterech krajów" – oświadczył Zełenski w komunikacie, opublikowanym przez jego służbę prasową.

Jermak podkreślił, że kolejny szczyt formatu normandzkiego obejmującego Niemcy, Francję, Ukrainę i Rosję byłby silnym impulsem dla procesu pokojowego. Do ostatniego spotkania liderów czwórki normandzkiej doszło w grudniu 2019 roku w Paryżu. Zaplanowano wtedy, że kolejne rozmowy w tym formacie odbędą się w ciągu czterech miesięcy. Jednak do tej pory negocjacje nie zostały wznowione.

Po obaleniu Janukowycza

Konflikt na wschodzie Ukrainy wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji, która w ostatnich dniach lutego 2014 roku obaliła prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. W odpowiedzi Rosja zaanektowała należący do Ukrainy Krym, a wiosną w Donbasie wybuchły walki z kierowanymi przez Moskwę separatystami, którzy zajęli część regionu i kontrolują go do dziś.