Wołodymyr Zełenski: w środę możliwe obrzydliwe rosyjskie prowokacje i brutalne ataki

- Dzisiaj jest Dzień Charkowa, ale naszemu Charkowowi nie jest dziś do świętowania. Tak, Charków przeżył wiele niesprawiedliwości i okrucieństwa. Ale nigdy nie stanie się miastem czarnych spalonych okien i zburzonych dzielnic – dodał. - Na pewno wyzwolimy cały obwód charkowski. Znajdziemy sposób, by zapewnić bezpieczeństwo naszemu Charkowowi. I zrobimy wszystko, by odbudować miasto – oznajmił prezydent.

Zełenski: rosyjska agresja zaczęła się na Krymie i na Krymie będzie jej finał

Podsumowując przeprowadzoną we wtorek międzynarodową konferencję Platforma Krymska, poświęconą deokupacji i przyszłości Krymu, Zełenski podkreślił, że "rosyjska agresja zaczęła się na Krymie i na Krymie będzie jej finał". - Krym jest nieodłączną częścią naszego państwa, Krym to Ukraina. I my przyjdziemy do naszych miast, naszych ludzi na Krymie i oddamy im wolność, która należy się im tak samo, jak wszystkim naszym ludziom - zapewnił prezydent Zełenski.