- Razem z Ameryką i Europą pokój może być bezpieczniejszy i to jest nasz cel. Sukces nas łączy. Nasza jedność jest najsilniejszym zabezpieczeniem naszej przyszłości, przyszłości bez Putina, ale z pokojem – dodał.

Starmer wyraził poparcie dla prezydenta Zełenskiego

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził poparcie dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas rozmowy obu polityków - poinformowała kancelaria brytyjskiego szefa rządu w oświadczeniu. "Premier rozmawiał w środę wieczorem z prezydentem Zełenskim i zaakcentował, że jest konieczne, by wszyscy ze sobą współpracowali" – napisano w oświadczeniu.

Starmer wyraził poparcie dla Zełenskiego jako "demokratycznie wybranego przywódcy" i podkreślił, że "zawieszenie wyborów na czas wojny, jak to uczyniła Wielka Brytania podczas II wojny światowej, jest jak najbardziej rozsądne".

Brytyjski premier dodał, że wspiera wysiłki podejmowane pod przywództwem USA, by doprowadzić na Ukrainie do trwałego pokoju, który zniechęci Rosję do wszelkiej napaści w przyszłości.