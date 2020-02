"Zrobimy wszystko, by nad Krymem znów zawisła ukraińska flaga"

- Dziś robimy wszystko, co możliwe, by zakończyć wojnę w Donbasie i nie tracić codziennie naszych najlepszych Ukraińców. To kierunek naszych wysiłków, ale nie oznacza to, że Krym nie jest na agendzie, że może stać się ceną pokoju w Donbasie - powiedział prezydent na forum Age of Crimea 2020 w Kijowie.