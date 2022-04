Zełenski: nie rozumiemy, jak można zarabiać pieniądze na krwi

- Nie rozumiemy, jak można zarabiać pieniądze na krwi. Niestety właśnie to robią niektóre kraje, (niektóre) europejskie kraje. Na przykład embargo na ropę jest jedną z kluczowych kwestii, o których wiemy, że są blokowane w Europie przez Niemcy i Węgry - powiedział.

Była to odpowiedź na pytanie, jak się czuje z tym, że Ukraina dostała od początku wojny pomoc z Unii Europejskiej o wartości miliarda euro, czyli tyle, ile Rosja dostaje każdego dnia za sprzedaż gazu i ropy.

Zełenski dodał, że inne kraje dostrzegają konieczność zrezygnowania z rosyjskiej energii. - Niektórzy nasi przyjaciele i partnerzy rozumieją, że teraz są inne czasy, że to już nie jest kwestia biznesu i pieniędzy. Jest to kwestia przetrwania - tłumaczył.

Zełenski ponowił przy tym apel do Zachodu o dostarczenie Ukrainie większej ilości broni, mówiąc, że nie otrzymuje ona jej wystarczająco szybko, aby odeprzeć atak Rosji. - Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, niektóre kraje europejskie starają się pomóc i pomagają. Ale wciąż potrzebujemy tego wcześniej, szybciej. Kluczowym słowem jest "teraz" - podkreślał.

Zełenski w Buczy "doświadczył całego spektrum emocji"

Ukraiński prezydent wypowiedział się także na temat rosyjskich zbrodni w ukraińskich miastach. Ocenił, że w Mariupolu, który od początku wojny jest kluczowym celem rosyjskich ataków, mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. - Mamy również informacje, że oprócz tych dziesiątek tysięcy zabitych wiele osób zaginęło. Wiemy, że ich dokumenty zostały podmienione, dostali rosyjskie paszporty i zostali wywiezieni w głąb Rosji, niektórzy do obozów, inni do innych miast. Nikt nie wie, co się dzieje z tymi ludźmi. Nikt nie wie, ilu z nich zostało zabitych - zwracał uwagę.