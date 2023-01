Zełenski: już w tym roku powinniśmy rozpocząć rozmowy o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej

Ukraina i Unia Europejska już teraz doszły do znaczących historycznych wyników w historycznym zbliżeniu. Pracujemy nad tym, by osiągnąć o wiele więcej - powiedział ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski na konferencji w Kijowie. Jego zdaniem "w tym roku powinniśmy dojść do początku rozmów na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej". Natomiast w czasie wystąpienia transmitowanego w Davos mówił o ukaraniu Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie.