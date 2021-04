Wołodymyr Zełenski chciałby odnowienia porozumień mińskich, które mają przynieść pokój w rozdartym wojną regionie Donbasu. Ukraiński prezydent w poniedziałkowym "Financial Times" apeluje o większą dyplomatyczną rolę Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady w zakończeniu konfliktu.

W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Zachód do poparcia zmian w porozumieniach mińskich, zawartych w 2015 roku między Kijowem a Moskwą. Miały one zakończyć wojnę między siłami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami w regionach wschodniej Ukrainy, jednak utknęły w martwym punkcie.

Ukraiński lider wypowiadał się dzień po tym, gdy Rosja zaczęła wycofywać część sił zbrojnych, zgromadzonych wzdłuż wschodniej granicy Ukrainy i na Półwyspie Krymskim. Moskwa ściągnęła w ostatnich tygodniach do regionu około 110 tys. żołnierzy.

"Istnieje stałe zagrożenie. Jesteśmy gotowi na niemiłe niespodzianki"

Zełenski z zadowoleniem przyjął częściowe wycofanie wojsk, określając deeskalację jako "małe zwycięstwo" Kijowa i jego sojuszników. Ostrzegł jednak, że sytuacja pozostaje niebezpieczna, starając się jednocześnie "unikać konfrontacyjnej retoryki czy antymoskiewskiego patosu swojego poprzednika Petra Poroszenki", jak ujął to "FT".

- Istnieje stałe zagrożenie, oczywiście, ponieważ toczymy wojnę, zwłaszcza w regionie Donbasu, a armia rosyjska, jak wszyscy wiemy, jest bardzo potężną siłą. A ten konkretny przypadek (gromadzenie wojsk rosyjskich), to presja psychiczna. Jesteśmy gotowi na niemiłe niespodzianki. Postaramy się ich unikać. Nasza armia jest bardzo silna i jesteśmy gotowi odstraszyć wszelkie groźby agresji - zapewnił.

"Możemy zmienić format miński lub możemy użyć innego formatu"

Analitycy i dyplomaci twierdzą, że pokaz siły militarnej Rosji na granicach Ukrainy mógł być próbą zastraszenia Kijowa. Według Zełenskiego nadszedł czas, by zmienić podejście dyplomatyczne, by większą rolę odgrywał w procesie Waszyngton. - Są dwie możliwości: możemy zmienić format miński, dostosować go. Lub możemy użyć innego formatu. Szybkość ma znaczenie. Tempo tego procesu ma znaczenie, ponieważ każdego dnia tracimy ludzi - zaznaczył.