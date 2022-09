Zełenski: dziękuję naszym polskim braciom za bezcenne wsparcie obronne

Jak dodał Zełenski, rozmowa z prezydentem Polski dotyczyła też sposobów wzmocnienia stosunków oraz współpracy transgranicznej. - Musimy zrobić wszystko, by nie było dla naszych narodów żadnej przeszkody w stosunkach gospodarczych i wszystkich innych - podkreślił ukraiński przywódca.

"Rosja nie otrzyma nowego terytorium Ukrainy"

Zełenski odniósł się również do planowanej przez Rosję aneksji okupowanego ukraińskiego terytorium. - Rosja nie otrzyma nowego terytorium Ukrainy . Rosja przyłączy siebie do tej katastrofy, którą sama przyniosła na okupowane terytorium naszego kraju - oświadczył.

Jak dodał, "ceną tego, że jeden człowiek w Rosji chce kontynuować tę wojnę, będzie to, że całe rosyjskie społeczeństwo pozostanie bez normalnej gospodarki, bez godnego życia i bez szacunku dla jakichkolwiek ludzkich wartości".

Według Zełenskiego "można to jeszcze zatrzymać". - By to zatrzymać, trzeba będzie zatrzymać tego jednego w Rosji, kto chce wojny bardziej niż życia. Waszego życia, obywatele Rosji - kontynuował.