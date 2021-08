Wołodymyr Zełeński zapowiada budowę "wielkiej floty" do 2035 roku

- Na razie Krym wygląda jak lotniskowiec. To nie jest już ta perła ukraińskiej ziemi nad morzem. Dziś to zmilitaryzowany półwysep Federacji Rosyjskiej, gdzie codziennie zwiększana jest liczba uzbrojenia, zmniejszana liczba rdzennej ludności - dodał Zełenski.

Wytyczenie granicy w krymskim społeczeństwie

Według Zełenskiego "miejscowe władze okupacyjne i Federacja Rosyjska robią wszystko, by wytyczyć granicę w krymskim społeczeństwie, by podzielić tych ludzi". - Powinniśmy przeciwnie, robić wszystko, by ludzie rozumieli, że tylko na Ukrainie Krym będzie szczęśliwy - oświadczył.