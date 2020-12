Ukraina nie chce rosyjskiej szczepionki Sputnik V. A presja ze strony Moskwy "rośnie"

Możemy znaleźć się na końcu kolejki do szczepień na koronawirusa, co oznacza, że ​​umrze więcej Ukraińców - takimi obawami podzielił się prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "The New York Times". Zapowiedział, że jego kraj będzie walczyć o szybki dostęp do preparatów o potwierdzonej skuteczności, takich jak firm Moderna czy Pfizer.