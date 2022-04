"Wolność musi być uzbrojona lepiej niż tyrania". Zełenski pokazał, jakiej broni potrzebuje jego kraj

Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, w którym po raz kolejny wzywa Zachód do przysłania potrzebnej do walki z Rosją broni. "Mariupol, Bucza, Kramatorsk - ta lista będzie kontynuowana. Nikt nie powstrzyma Rosji poza Ukrainą ciężką bronią" - argumentował.

Do wpisu dołączył nagranie, w którym wzywa Zachód do przysłania potrzebnej do walki z Rosją broni. Wymienił przy tym konkretną broń i sprzęt, który jest potrzebny Ukrainie.