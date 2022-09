Zełenski: róbcie tatuaż z imieniem i nazwiskiem, abyśmy wiedzieli, jak znaleźć waszych bliskich

Protesty po ogłoszeniu mobilizacji

Symboliczna tablica za plecami Zełenskiego

Ukraińskie media odnotowały, że Zełenski wygłosił swój czwartkowy apel na tle tablicy upamiętniającej imama Szamila, przywódcy ludu kaukaskiego, który powstał przeciwko Rosji w latach 1834-1859. Szamil mieszkał w stolicy Ukrainy pod koniec XIX wieku. Jak stwierdził Zełenski, jest to dowód na to, że Ukraina umie szanować bohaterów Kaukazu i zachowuje pamięć o miejscach, które łączyły kultury obu narodów.

"Róbcie tatuaż z imieniem i nazwiskiem"

Zełenski powiedział też, że chciałby przekazać mobilizowanym obecnie obywatelom Rosji specjalną wiadomość. - Róbcie chociaż tatuaż z imieniem i nazwiskiem, abyśmy wiedzieli, jak znaleźć waszych bliskich, kiedy was zabiją i kiedy nie będzie przy was żołnierskiego nieśmiertelnika. Władze rosyjskie wysyłają na tę wojnę ludzi bez odznak żołnierskich, często bez dokumentów! Robią to celowo, aby łatwiej było was okłamywać, ile osób faktycznie tutaj umiera. To jest ich specjalna operacja, oparta na kłamstwach, terrorze, eksterminacji rdzennej ludności - dodał prezydent Ukrainy.