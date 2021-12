Utrzymanie "kruchej równowagi" wokół Ukrainy. Kijowski ekspert o rozmowie Bidena z Putinem

"Zgodnie z oczekiwaniami niczego sensacyjnego dla Ukrainy się nie wydarzyło, przynajmniej na razie, sądząc po pierwszych oficjalnych oświadczeniach" - napisał szef kijowskiego Centrum Badań Politycznych Wołodymyr Fesenko na Facebooku po wtorkowej rozmowie Bidena z Putinem. W opinii ukraińskiego eksperta - podobnie, jak w przypadku czerwcowego szczytu w Genewie - ważny jest jednak sam fakt tego, że do rozmowy doszło. Świadczy to o tym, że strony chcą się dogadywać" - podkreślił.

Utrzymanie "kruchej równowagi"

USA i Rosji bardzo ciężko jest uzgodnić coś konkretnego w sprawie Ukrainy, o ile w ogóle jest to obecnie możliwe - dodał politolog. Fesenko nie wyklucza, że może chodzić o utrzymanie status quo wokół Ukrainy, "kruchej równowagi, kiedy obie strony nie podejmują żadnych działań, mogących naruszyć tę równowagę".

"Jeśli doprowadzi to do choć częściowego obniżenia napięcia na ukraińsko-rosyjskiej granicy, to można będzie mówić nawet o pozytywnych skutkach" rozmowy - dodał.