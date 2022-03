Wołodymyr Zełenski: Pytałem, czy przyjmą Ukrainę do NATO. Odpowiedź była bardzo jasna

Gdybyśmy byli członkami NATO, wojna w Ukrainie by się nie zaczęła - ocenił w rozmowie z CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że zwracał się do Sojuszu z prośbą, by powiedziano, czy Ukraina zostanie przyjęta do NATO. - Odpowiedź była bardzo jasna: nie będziecie członkiem NATO, ale publicznie drzwi pozostaną otwarte - mówił.