"Całkowita destrukcja" w Wołnowasze. "Dlaczego to nam się przytrafia?"

Sceny "całkowitej destrukcji" zobaczył w Wołnowasze w obwodzie donieckim dziennikarz chińskiego kanału telewizyjnego. To niewielkie miasto zostało zniszczone przez siły Władimira Putina. Teraz na ulicach Wołonowachy widać porzucone wozy opancerzone, podziurawione przez kule szkoły i zrujnowany szpital.

Korespondent kanału China Global Television Network (CGTN) w Europie Wschodniej Aljosa Milenkovic jest jednym z niewielu dziennikarzy, którzy uzyskali dostęp do obwodu donieckiego. W niedzielę Milenkovic przejechał przez Wołnowachę, która przed wojną liczyła około 21 tysięcy mieszkańców.

"Sceny całkowitej destrukcji"

- To sceny całkowitej destrukcji. Nie widziałem takiego poziomu zniszczenia od czasów wojny domowej w byłej już Jugosławii. Kiedy patrzę na te zniszczone domy, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest Vukovar, gdzie odegrały się podobne wojenne sceny, jak tutaj - opowiada Milenkovic.

Milenkovic mówi dalej na nagraniu, że odwiedził miejski szpital. - Bardzo trudno powiedzieć, że jest on do odbudowania. Nie sądzę. Tego zdecydowanie nie da się odbudować. Rozmawiałem z jedną z tutejszych pacjentek, z panią, która płakała pytając: "Dlaczego to nam się przytrafia?" - relacjonował dziennikarz.