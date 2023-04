Bucza symbolem okrucieństwa Rosjan. "W Donbasie są dziesiątki takich miejsc"

Ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan przekazał, że w okupowanych od 2014 roku rejonach Donbasu są dziesiątki, jeśli nie setka miejsc takich jak podkijowska Bucza - przekazał portal NV. Bucza to symbol rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

Pułkownik Roman Switan, komentując wideo z drastycznym zabójstwem ukraińskiego jeńca, zaznaczył, że tortury i kaźnie obecne są na Donbasie od początku wojny w 2014 roku. - Wszystko, co widzimy teraz na tym etapie wojny, wszystko to trwa od 2014 roku w Donbasie - podkreślił ekspert ds. wojskowości, który sam trafił w 2014 roku do niewoli.