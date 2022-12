Ukraińskie wojsko: Rosja wystrzeliła rakiety do przenoszenia broni jądrowej

czytaj dalej

Czwartek jest 281. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Kanal 24, że Kijów w wojnie z Rosją stracił od 10 do 13 tysięcy żołnierzy. - Mamy oficjalne dane ze sztabu generalnego, mamy oficjalne dane z najwyższego dowództwa i wynoszą one (między) 10 a 12,5 do 13 tysięcy zabitych - powiedział. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.