Ukraińskie wojsko: nadejście jesieni wpłynie na przebieg walk

Ukraińskie wojsko przygotowuje się do tego, że nadejście jesieni wpłynie na przebieg walk - przekazał rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz, cytowany przez RBK-Ukraina.

Wojsko przygotowuje do zimnej aury sprzęt oraz miejsca zakwaterowania żołnierzy: wymieniane są smary, dostarczane są piecyki i opał, trwa ocieplanie okopów.

- Jeśli będą deszcze, to jest to jeden scenariusz, a jeśli od razu uderzą mrozy, to będzie inny scenariusz. W związku z tym, że grunt będzie zamarznięty, będzie mógł po nim jeździć ciężki sprzęt - dodał.