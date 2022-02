Inwazja Rosji na Ukrainę. Biuro prezydenta Zełenskiego: atakowana jest infrastruktura cywilna

Przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego: to, co widzimy dzisiaj, to nie po prostu detonacja rakiet i huk samolotów. To dźwięk nowej, żelaznej kurtyny, która opuszcza się, odcinając Rosję od świata cywilizowanego. Naszym zadaniem jest zapewnić, by ta kurtyna przebiegała nie po naszym terytorium, a wzdłuż granicy z Rosją.