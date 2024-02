Ukraiński resort obrony: nie mamy zbyt wiele czasu

Ukraiński resort obrony wezwał do szybszych prac nad nowelizacją ustawy o mobilizacji, która ma pozwolić na uzupełnienie i wzmocnienie sił zbrojnych. - Nie zostało nam wiele czasu - ostrzegł Illarion Pawliuk, rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony.

30 stycznia rząd Ukrainy przedłożył Radzie Najwyższej zaktualizowaną wersję projektu ustawy o mobilizacji. W dokumencie zaproponowano szereg zmian, w szczególności obniżenie wieku poboru do wojska z 27 do 25 lat. Zawiera on także zapis o karach za uchylanie się od obowiązku - tymczasowym ograniczeniu prawa podróżowania poza Ukrainę i prawa jazdy.