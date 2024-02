Ukraińscy piloci w F-16. Wołodymyr Zełeński pokazał nagranie

Ukraińscy piloci szkolą się na amerykańskich samolotach wielozadaniowych F-16 w bazie Skrydstrup w Danii - pokazał to w opublikowanym nagraniu prezydent Wołodymyr Zełenski. - Wszyscy Ukraińcy czekają na dzień, w którym pierwsze ukraińskie F-16 pojawią się na naszym niebie - oznajmił.

Intensywne szkolenia w bazie Skrydstrup

Pomimo trudnych warunków pogodowych, braku czasu i konieczności jak najszybszego powrotu do walki, ukraińscy piloci i technicy przechodzą intensywne szkolenia z obsługi F-16 w bazie Skrydstrup w Danii.

"Nasze doświadczenie bojowe jest naprawdę trudne do przecenienia, ale to wciąż bardzo krótki program (szkolenia na F-16 - red.). Myślę, że największą zachętą dla nas nie jest nasze doświadczenie, ale motywacja do powrotu i kontynuowania walki" - mówił w nagraniu opublikowanym przez głowę państwa ukraiński pilot, przedstawiający się pod pseudonimem "Moonfish".