Informację potwierdził następnie rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk. "Dziś na Krymie ukraińska marynarka wojenna trafiła w kolejny okręt należący do Floty Czarnomorskiej Rosji, Kommunę. Charakter uszkodzeń jest ustalany" - napisał na Facebooku. Podkreślił jednak, że okręt z pewnością nie jest obecnie zdolny do wykonywania zadań bojowych.

Jednostka ratownicza okrętów podwodnych Kommuna to najstarszy okręt pomocniczy rosyjskiej marynarki wojennej, oddany do służby jeszcze w 1915 roku, czyli pod koniec istnienia Imperium Rosyjskiego, za czasów cara Mikołaja II. Pierwotnie okręt nazywał się "Wołchow", jednak po rewolucji rosyjskiej został przemianowany na "Kommuna" dla upamiętnienia Komuny Paryskiej z 1871 roku.

Kommuna w składzie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej to – jak podkreślił ukraiński portal Hromadske - najstarszy na świecie okręt pozostający w dyspozycji sił morskich i wykonujący zadania bojowe. Pod względem konstrukcji jest to katamaran.

Ataki na anektowanym Krymie

Strona ukraińska coraz częściej przyznaje się do tych operacji - np. potwierdziła, że przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) brali udział w atakach na most na Krym w październiku 2022 roku i w lipcu 2023 roku. We wrześniu ubiegłego roku władze w Kijowie przyznały się m.in. do ostrzelania kwatery głównej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu i stoczni w tym mieście.