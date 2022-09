Rosjanie szukają ochotników na wojnę w Ukrainie wśród rybaków i kolejarzy

Przekonują do walki w Ukrainie pieniędzmi

"Na temat Ukrainy, jeśli chodzi o pieniądze, to będzie to dwa razy więcej niż dostaniecie służąc na miejscu - od 100 tysięcy rubli (ok. 1660 dol.); jeden dzień służby będzie zaliczany za trzy dni; plus diety 56 dolarów na dobę, plus - jeśli trwa ofensywa, to dostaniecie 8 tysięcy rubli za dzień (ponad 132 dol. - red.). Jeśli na przykład zestrzelicie Bayraktara, to będzie oddzielna nagroda. Średni zarobek - od 350 tys. do 450 tys. rubli miesięcznie (ok. 5,8 tys. dol. - 7,4 tys. dol.). Czas służby - trzy miesiące. Na dzień dzisiejszy ode mnie pojechało na Ukrainę 25 ochotników, pięciu jest rannych, nikt nie zginął" - cytuje urzędnika portal Sibir.Realii.