Skrócona godzina policyjna, komunikacja miejska znów płatna. Kijów stara się wracać do normalności

Kijowianie nadal liczą wojnę na dni, przyjmują uchodźców, wspierają wojskowych i starają się prowadzić życie na tyle normalne, na ile to możliwe.



Już od niedzieli godzina policyjna w Kijowie będzie trwała krócej, od godz. 23 do godz. 5. Od poniedziałku przejazd środkami komunikacji miejskiej będzie odpłatny i będą one jeździły dłużej. W mieście otwierają się kolejne muzea, w tym Muzeum Wody. Podwoje dla odwiedzających otworzyło też kijowskie zoo.