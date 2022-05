Ukraińskie władze: trwają negocjacje w sprawie żołnierzy z Azowstalu

- Niektórzy europejscy przywódcy mówią, że trzeba znaleźć drogę do Putina. Ale zrozumcie: my tej drogi szukaliśmy od lat, a teraz na tych drogach leżą zwłoki naszych obywateli- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we włoskiej telewizji.

W wywiadzie dla programu publicystycznego w pierwszym kanale telewizji RAI ukraiński prezydent podkreślił odnosząc się do masakr ludności, że "jeszcze jeden taki przypadek, jak w Buczy czy Borodziance, a ludzie stracą cierpliwość, nie zniosą tego dłużej".