Władze: w wyniku walk obwód ługański pozbawiony łączności

Do amerykańskiego Senatu wpłynął we wtorek projekt rezolucji, uznającej Rosję za sponsora terroryzmu - poinformował "Forbes". Współautorami dokumentu są Demokrata Richard Blumenthal i Republikanin Lindsey Graham.



Według amerykańskiego Departamentu Stanu, kiedy kraj zostaje uznany za państwowego sponsora terroryzmu, grozi mu zawieszenie pomocy USA, embarga na broń, ograniczenia handlowe i inne sankcje.



- Do tej pory na tej liście są tylko cztery kraje: Kuba, Syria, Iran i Korea Północna. Staramy się włączyć Rosję jako piątą. To są reżimy totalitarne, które nie przynoszą światu dobra – powiedział podczas prezentacji rezolucji jej współautor, republikański senator Lindsey Graham.