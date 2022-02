Wołodymyr Zełenski: nikt nie zmusi nas, byśmy oddali naszą wolność i suwerenność 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w czwartek po południu oświadczył, że "to, co widzimy dzisiaj, to nie po prostu detonacja rakiet i huk samolotów". - To dźwięk nowej, żelaznej kurtyny, która opuszcza się, odcinając Rosję od świata cywilizowanego - stwierdził. Zwrócił się również do rosyjskich obywateli i do światowych przywódców.

Rosja zaatakowała Ukrainę po wydanym przez Władimira Putina rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu ukraińskich regionach i miastach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w popołudniowym czwartkowym wystąpieniu, że "to, co widzimy dzisiaj, to nie po prostu detonacja rakiet i huk samolotów". - To dźwięk nowej, żelaznej kurtyny, która opuszcza się, odcinając Rosję od świata cywilizowanego. Naszym zadaniem jest zapewnić, by ta kurtyna przebiegała nie po naszym terytorium, a wzdłuż granicy z Rosją - mówił.

- Armia Ukrainy, nasze służby graniczne i policja powstrzymują ataki wroga. Ten konflikt obecnie znalazł się w operacyjnej pauzie, (...), najtrudniejsza sytuacja jest dzisiaj na wysokości przedmieścia Chersonezu, gdzie wróg z terytorium Krymu próbuje przebić się w kierunku Mariupolu - dodał.

- Niestety odnieśliśmy straty, straty wśród naszych bohaterów. W tej chwili wzięliśmy do niewoli rosyjskich żołnierzy, których w tej chwili opatrują nasi lekarze. Zniszczyliśmy dużo rosyjskich samolotów i sprzętu pancernego - kontynuował prezydent Ukrainy. Zełenski zwrócił się także do Rosjan. - Wasza armia rozpoczęła wojnę na terytorium naszego kraju. Jeżeli nas słyszycie, jeżeli rozumiecie, że trwa atak na niepodległe państwo, proszę wyjdźcie na ulice waszych miast i zaprotestujcie przeciwko działaniom swoich władz - zaapelował.

- Nikt nie zmusi nas, byśmy oddali naszą wolność i suwerenność - podkreślił Zełenski. - Jeśli wy, szanowni europejscy przywódcy, szanowni światowi liderzy wolnego świata, nie pomożecie nam dziś, nie pomożecie zdecydowanie Ukrainie, to jutro wojna zapuka do waszych drzwi - zwrócił się do światowch przywódców.

Autor:mjz\mtom

Źródło: TVN24