Pentagon o przebiegu rosyjskiej inwazji: wojska rosyjskie zbliżyły się do Kijowa

Rosyjskie wojska zbliżają się do stolicy Ukrainy, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju - powiedział wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony USA, cytowany przez agencję Reutera. Przekazał, że do tej pory Rosja wystrzeliła ponad 160 pocisków balistycznych w kierunku ukraińskich celów.