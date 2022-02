USA mają wysłać około 7 tysięcy żołnierzy do Niemiec w celu wsparcia sojuszników w ramach NATO - poinformowała agencja Reutera, powołując się na urzędnika Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. O wzmacnianiu potencjału NATO w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę mówił na konferencji prasowej w czwartek prezydent USA Joe Biden.

Rosja zaatakowała Ukrainę po wydanym przez Władimira Putina rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu ukraińskich regionach i miastach.

7 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma trafić do Niemiec

O tym, że Stany Zjednoczone mają wysłać około 7 tysięcy żołnierzy do Niemiec w celu wsparcia sojuszników w ramach NATO poinformowała agencja Reutera, powołując się na urzędnika Departamentu Obrony.

Urzędnik, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że żołnierze będą składać się z pancernej brygady bojowej i w najbliższych dniach wyjadą do Niemiec.

Informację o takiej liczbie żołnierzy, którzy mają być wysłani do Niemiec, przekazał też w swojej relacji korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona.

Biden o dodatkowych żołnierzach w Europie

- W ciągu ostatnich kilku tygodni wysłaliśmy tysiące żołnierzy do Niemiec i Polski w ramach naszego zobowiązania wobec NATO - mówił Biden. Dodał, że we wtorek, reagując na agresywne działania Rosji, w tym obecność wojsk na Białorusi, autoryzował rozmieszczenie sił przemieszczanych teraz na wschodnią flankę do Estonii, Łotwy, Litwy, Polski oraz Rumunii.