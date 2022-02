Zełenski: co najmniej 137 zabitych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z czwartku na piątek o śmierci co najmniej 137 swoich rodaków od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w czwartek rano. Wcześniej ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko zapewnił, że system ochrony zdrowia w kraju działa stabilnie. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) podało, że około 100 tysięcy Ukraińców uciekło ze swoich domów po rozpoczęciu inwazji.

Rosja zaatakowała Ukrainę po wydanym przez Władimira Putina rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu ukraińskich regionach i miastach. Ucierpiała także ludność i obiekty cywilne.

137 zabitych i 316 rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę

- Instytucje ochrony zdrowia znów musiały się przeprofilować - mówił wcześniej ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. - Dziś zaproponowaliśmy tym, których można leczyć ambulatoryjnie, by opuścili placówki ochrony zdrowia, aby były one gotowe do przyjmowania Ukraińców, którym trzeba będzie udzielić pomocy medycznej. Zrobiliśmy tak na całym terytorium w momencie wprowadzenia stanu wojennego - dodał.