Dmytro Kułeba i Zbigniew Rau o sytuacji na Ukrainie po rosyjskiej inwazji

Kułeba: Ukraina będzie walczyć dalej

Rau: Polska stoi i będzie stała na stanowisku suwerenności i niepodległości Ukrainy

Głos zabrał także Zbigniew Rau. - To, co jest najważniejsze, to to, że po tym dobrym spotkaniu mogę powiedzieć, że Polska, niezależnie od biegu wydarzeń, stoi i będzie stała na stanowisku suwerenności i niepodległości, integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową – powiedział.