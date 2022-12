Były prezydent Niemiec: byłbym zbulwersowany, gdybyśmy przestali okazywać solidarność z ofiarą

Joachim Gauck w wywiadzie dla RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) przypomniał, że jako dziecko obchodził święta Bożego Narodzenia w czasie wojny. Dlatego teraz chce "wspomóc swoimi datkami na koniec roku głównie Ukrainę", której chce w ten sposób towarzyszyć "uczuciami i myślami". - Nie możemy pozwolić, by zbrodniarz wojenny z zimną krwią zrujnował nam życie - podkreślił Gauck, odnosząc się do rosyjskiego dyktatora.

W jego ocenie najgorsza faza wojny w Ukrainie jeszcze nie minęła. - Zbyt wyraźnie widzimy zamiar Putina, by sterroryzować całą populację, pozwolić ludziom zamarzać na śmierć, pozbawiając ich praw, nawet prawa do życia. Niestety, biorąc pod uwagę imperialną manię, na punkcie której ten człowiek ma ewidentnie obsesję, należy spodziewać się złych rzeczy. Silne wsparcie dla Ukrainy jest zatem wciąż potrzebne - mówił były niemiecki prezydent. Jak podkreślił, Ukraina ma prawo do samoobrony jako kraj zaatakowany przez Rosję, a Zachód powinien wspomagać ją bronią. - Wspieranie zaatakowanego kraju w jego strategii obronnej jest niezwykle ważne. Byłbym zbulwersowany, gdybyśmy przestali okazywać solidarność z ofiarą, która jest celem ataku - wyjaśnił.