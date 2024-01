Ukraińskie wojsko: w poniedziałek rano rosyjski atak rakietowy na dużą skalę

Jak poinformował gubernator obwodu Jurij Małaszko, w mieście Zaporoże doszło do pięciu wybuchów, a co najmniej dwie osoby zostały ranne.

Co najmniej jedna kobieta została ranna w ataku na drugie co do wielkości miasto Ukrainy - Charków, poinformował burmistrz Ihor Terechow w Telegramie. Dodał, że zaatakowane zostały także obiekty przemysłowe, co doprowadziło do pożaru.