Pytania o przyszłość Ukrainy. Generał o "przykładach z przeszłości, które dają nadzieję"

Tak, oczywiście, że miejsce Ukrainy jest w NATO, ale to się nie wydarzy dzisiaj - powiedziała w "Faktach po Faktach" profesor Katarzyna Pisarska, odnosząc się do słów sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w sprawie przyszłości Ukrainy. Generał Jarosław Stróżyk zwracał uwagę na przykłady z przeszłości, które "dają nadzieję". Podkreślał też, że "siły zbrojne Ukrainy są przygotowane do członkostwa w NATO jutro lepiej niż Szwecja i Finlandia".

W bazie NATO w Ramstein odbyło się w piątek kolejne spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg na konferencji prasowej przed spotkaniem powiedział, że wszyscy sojusznicy NATO "zgadzają się co do tego, że Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu". Dodał, że w "tej chwili koncentrujemy się na tym, jak zagwarantować to, że Ukraina odniesie sukces". - Nasze wsparcie pomaga Ukrainie iść w kierunku integracji euroatlantyckiej, nasze wsparcie pomaga im w osiągnięciu tego celu - powiedział Stoltenberg.

Jens Stoltenberg: wszystkie kraje NATO zgadzają się, by Ukraina stała się członkiem Reuters

Do słów sekretarza generalnego NATO odnieśli się w piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" profesor Katarzyna Pisarska z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz generał Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu NATO i były attache obrony w Stanach Zjednoczonych.

Pisarska: ucieszyłam się, ale też wyciszałam nadmierny optymizm

- Jak usłyszałam tę wypowiedź, to z jednej strony się oczywiście się ucieszyłam, ale z drugiej też wyciszałam nadmierny optymizm - oceniła Pisarska. - Tak, oczywiście, że miejsce Ukrainy jest w NATO. Tak, jest to w strategicznym interesie Polski. Tak, jest to w strategicznym interesie Sojuszu, ale to się nie wydarzy dzisiaj - podkreślała.

Profesor zaznaczyła, że "mówimy o perspektywie powojennej, kiedy będziemy musieli usiąść do stołu i zastanowić się, jakie są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy". - I oczywiście najważniejszą gwarancją będzie członkostwo w NATO, a więc artykuł 5., który mówi o pełnej solidarności wszystkich członków z jednym zaatakowanym członkiem - oświadczyła.

- To członkostwo nie może się wydarzyć, jak trwa wojna, ponieważ byśmy byli realnie w wojnie z Rosją - dodała.

Profesor Pisarska o słowach Stoltenberga: ucieszyłam się, ale też wyciszałam nadmierny optymizm TVN24

Stróżyk: mamy przykłady z przeszłości, które dają nadzieję

Generał Stróżyk był pytany, czy można się spodziewać twardych deklaracji liderów państw członkowskich NATO w sprawie Ukrainy na lipcowym szczycie w Wilnie. - To jest zawsze trudna decyzja polityczna i nie sądzę, aby się ona wydarzyła w twardym wydaniu na szczycie w lipcu - odparł.

Jednocześnie zaznaczył, że "Ukraina zdecydowanie potrzebuje od samego początku bodźców moralnych".

Gość TVN24 podkreślał przy tym, że historia NATO, "ostatnie 70 lat, to historia państw, które dołączały do Sojuszu w trudnych momentach". - A zwłaszcza przykład Niemiec i 1955 roku, w którym granice nie były przecież ustalone, wręcz Niemcy były podzielone. Mamy więc przykłady z przeszłości, może nie tak trudne, ale dające nadzieję - powiedział Stróżyk.

- Potrzebujemy dać nadzieję, być może kilkuletnią, być może krótszą, ale zdecydowanie w mojej ocenie jest to możliwe. Siły zbrojne Ukrainy są przygotowane do członkostwa w NATO jutro lepiej niż Szwecja i Finlandia, zatem ja nie widzę wielu problemów, poza oczywiście politycznymi - dodał.

