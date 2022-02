Ukraina wnioskuje do ONZ w sprawie uchwały rosyjskiej Dumy

Ukraina chce, by na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedyskutowano uchwałę rosyjskiego parlamentu w sprawie uznania niepodległości separatystycznych regionów w Donbasie. Złożyła w tej sprawie formalny wniosek.

We wtorek rosyjska Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, zwróciła się do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich regionów Ukrainy - tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej.

- Uchwała rosyjskiego parlamentu podważa starania o zakończenie wojny we wschodniej Ukrainie - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Poinformował, że Ukraina złożyła w środę formalny wniosek do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedyskutowanie uchwały rosyjskiego parlamentu.

Stała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oceniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że apel Dumy Państwowej "to absolutnie akt dalszej agresji". - Pokazuje, że Rosjanie nie dążą do deeskalacji, jest to kolejny znak konfrontacji i tego, że Kreml nie negocjuje w dobrej wierze – dodała.