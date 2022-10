Wołodymyr Zełenski zaprosił Giorgię Meloni. Kandydatka na premiera Włoch zapewnia o wsparciu, rosyjskie pseudoreferenda nazywa "farsą"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił Giorgię Meloni, zwyciężczynię wyborów parlamentarnych we Włoszech, do wizyty w Ukrainie. Poinformowano o tym w sobotę po rozmowie przewodniczącego komisji włoskiego parlamentu do spraw nadzoru nad służbami Adolfa Urso z szefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrijem Jermakiem.