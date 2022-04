"Dopóki jest to jeszcze możliwe". Władze wzywają do ewakuacji trzech regionów

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała do ewakuacji mieszkańców obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. - Wstrzymanie ognia będzie prawie niemożliwe - oceniła. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że główne wysiłki Rosjan są skupione na dwóch z trzech wymienionych przez wicepremier obwodów.

- Nie będą mogli nic na to poradzić, a my nie będziemy mogli pomóc. Ponieważ wstrzymanie ognia będzie prawie niemożliwe. Należy się ewakuować, dopóki jest to jeszcze możliwe - mówiła.