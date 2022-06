Ukraińskie władze: siły rosyjskie ostrzelały ludzi, którzy przyszli po wodę, osiem osób nie żyje

Rosjanie ostrzelali ludzi, którzy przyszli po wodę w Lisiczańsku - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W wyniku tego ataku zginęło co najmniej osiem osób.

Co najmniej osiem osób zginęło, 21 trafiło do szpitala. Pięciu poszkodowanych po otrzymaniu pomocy medycznej pozostało w mieście, a 16 przewieziono do szpitali w innych regionach.