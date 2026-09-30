Konfiskaty żywności i zaginięcia cywili. Sytuacja w okupowanych przez Rosję Oleszkach
"Ukraińscy wojskowi nie raz zrzucali z dronów żywność mieszkańcom naszej społeczności, jednak ostatnia dostawa była największa i wynosiła 4 tony. Oczywiście ktoś otrzymał jedną paczkę, ktoś kilka, a niektórym nie udało się dostać niczego" - przekazała szefowa miejscowej administracji Tetiana Hasanenko ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform w środę.
Jak dodała, rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom otrzymany prowiant, a w przypadku produktów niepochodzących z Rosji pytają, skąd je mają. Według Hasanenko przedstawiciele rosyjskich władz uznają posiadanie takiej żywności za dowód współpracy z ukraińskimi siłami zbrojnymi, co może być powodem zatrzymania.
Szefowa administracji poinformowała również, że w mieście nadal dochodzi do zaginięć ludzi, których, jak powiedziała, porywają rosyjskie wojska. - Mamy rodzinę, która zniknęła bez śladu. Nie wiemy, gdzie są, zabrano ich do piwnicy i tyle. Nie wiadomo, czy żyją - powiedziała.
Szef ukraińskiego MSZ o sytuacji w Oleszkach
Do sytuacji w mieście odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że według danych ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do inscenizacji kilkudziesięciu propagandowych nagrań w okupowanych Oleszkach, zmuszając lokalnych mieszkańców do mówienia do kamery o "szczęśliwym" życiu i wdzięczności wobec wojsk rosyjskich.
"Rosyjski cynizm nie zna granic. Najpierw okupanci zajmują miasto, odcinają cywilom drogi ucieczki i blokują pomoc humanitarną. Następnie zmuszają miejscowych mieszkańców do udziału w inscenizowanych filmach propagandowych" - napisał Sybiha na platformie X.
Minister nazwał to kolejnym krokiem w ramach "trwającej od wielu tygodni ohydnej kampanii propagandowej Rosji", która zaprzecza istnieniu jakichkolwiek problemów w Oleszkach i twierdzi, że nie ma tam katastrofy humanitarnej.
Okupacja Oleszek
Według danych Misji Monitorującej ONZ do spraw Praw Człowieka w Ukrainie do okupowanych Oleszek przez długi czas nie docierały dostawy żywności.
Jak podawały wcześniej ukraińskie i europejskie media, ostatnia dostawa żywności miała dotrzeć do miasta 26 maja. Mieszkańcy mają obecnie korzystać z niewielkich zapasów oraz zbiorów z przydomowych ogrodów, jednak wraz z nadejściem jesieni sytuacja żywnościowa ma się gwałtownie pogarszać. Według mieszkańców wymieniają oni między sobą towary, ponieważ pieniądze straciły znaczenie, a część osób miała zabijać hodowane zwierzęta z powodu braku paszy.
Oleszki leżą około 4 kilometry od Chersonia, na lewym okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta.
Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.