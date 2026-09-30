Świat Konfiskaty żywności i zaginięcia cywili. Sytuacja w okupowanych przez Rosję Oleszkach Oprac. Adrian Wróbel |

Dostawy żywności do okupowanych Oleszek (28.09) Źródło wideo: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa Źródło zdj. gł.: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa

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"Ukraińscy wojskowi nie raz zrzucali z dronów żywność mieszkańcom naszej społeczności, jednak ostatnia dostawa była największa i wynosiła 4 tony. Oczywiście ktoś otrzymał jedną paczkę, ktoś kilka, a niektórym nie udało się dostać niczego" - przekazała szefowa miejscowej administracji Tetiana Hasanenko ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform w środę.

Jak dodała, rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom otrzymany prowiant, a w przypadku produktów niepochodzących z Rosji pytają, skąd je mają. Według Hasanenko przedstawiciele rosyjskich władz uznają posiadanie takiej żywności za dowód współpracy z ukraińskimi siłami zbrojnymi, co może być powodem zatrzymania.

Szefowa administracji poinformowała również, że w mieście nadal dochodzi do zaginięć ludzi, których, jak powiedziała, porywają rosyjskie wojska. - Mamy rodzinę, która zniknęła bez śladu. Nie wiemy, gdzie są, zabrano ich do piwnicy i tyle. Nie wiadomo, czy żyją - powiedziała.

Szef ukraińskiego MSZ o sytuacji w Oleszkach

Do sytuacji w mieście odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że według danych ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do inscenizacji kilkudziesięciu propagandowych nagrań w okupowanych Oleszkach, zmuszając lokalnych mieszkańców do mówienia do kamery o "szczęśliwym" życiu i wdzięczności wobec wojsk rosyjskich.

According to our intelligence, Russia is preparing to stage dozens of videos in occupied Oleshky, forcing local residents to say on camera that they are happy, well-fed, and grateful to the Russian occupiers.



Russian cynicism knows no limits. First, they occupy a town, cut off… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 30, 2026 Rozwiń

"Rosyjski cynizm nie zna granic. Najpierw okupanci zajmują miasto, odcinają cywilom drogi ucieczki i blokują pomoc humanitarną. Następnie zmuszają miejscowych mieszkańców do udziału w inscenizowanych filmach propagandowych" - napisał Sybiha na platformie X.

Minister nazwał to kolejnym krokiem w ramach "trwającej od wielu tygodni ohydnej kampanii propagandowej Rosji", która zaprzecza istnieniu jakichkolwiek problemów w Oleszkach i twierdzi, że nie ma tam katastrofy humanitarnej.

Okupacja Oleszek

Według danych Misji Monitorującej ONZ do spraw Praw Człowieka w Ukrainie do okupowanych Oleszek przez długi czas nie docierały dostawy żywności.

Jak podawały wcześniej ukraińskie i europejskie media, ostatnia dostawa żywności miała dotrzeć do miasta 26 maja. Mieszkańcy mają obecnie korzystać z niewielkich zapasów oraz zbiorów z przydomowych ogrodów, jednak wraz z nadejściem jesieni sytuacja żywnościowa ma się gwałtownie pogarszać. Według mieszkańców wymieniają oni między sobą towary, ponieważ pieniądze straciły znaczenie, a część osób miała zabijać hodowane zwierzęta z powodu braku paszy.

Oleszki leżą około 4 kilometry od Chersonia, na lewym okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

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