Pożar na jednostce zaopatrzenia marynarki wojennej Rosji. "Dzięki działaniom żołnierzy ukraińskich"

Władze obwodu odeskiego potwierdziły w czwartek doniesienia mediów, że na okręcie Wsiewołod Bobrow - jednostce zaopatrzenia marynarki wojennej Rosji - wybuchł pożar. Rzecznik administracji Serhij Bratczuk przekazał, że do pożaru doszło "dzięki działaniom żołnierzy ukraińskich". Okręt przebywał na Morzu Czarnym.

"Dzięki działaniom naszych żołnierzy doszło do pożaru okrętu zaopatrzenia Wsiewołod Bobrow. Jednego z najnowszych we flocie rosyjskiej. Mówią, że okręt 'przemieszcza się' do Sewastopola. Informacja wymaga potwierdzenia" - napisał na kanale Telegram Serhij Bratczuk, rzecznik administracji obwodu odeskiego.