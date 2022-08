Rosja chce postawić obrońców Mariupola przed "trybunałem". Władze Ukrainy apelują, by do tego nie dopuścić

Władze Ukrainy apelują do społeczności międzynarodowej, by nie dopuściła do przeprowadzenia przez stronę rosyjską "trybunału" nad ukraińskimi obrońcami w okupowanym Mariupolu. W piątek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że rosyjscy okupanci przebudowują filharmonię w tym mieście na więzienie, by zorganizować tam "trybunał" nad ukraińskimi żołnierzami.

"Apelujemy do całego cywilizowanego świata, by nie dopuścił do zapowiedzianego przez katów trybunału nad ukraińskimi obrońcami i obrończyniami w Mariupolu" - przekazało w piątek po południu Ministerstwo Obrony Ukrainy na swoim profilu na Facebooku. Do apelu przyłączyła się także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W odezwie zaapelowano o pilne skierowanie przedstawicieli ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do miejsc, w których więzieni są ukraińscy jeńcy wojenni, przede wszystkim do Ołeniwki, gdzie według strony ukraińskiej w wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 40 ukraińskich jeńców.

Przebudowa filharmonii

Wcześniej w piątek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko napisał na kanale Telegram, że rosyjscy okupanci przebudowują filharmonię w tym mieście na więzienie, by zorganizować tam "trybunał" nad ukraińskimi żołnierzami.

"Oprócz klatek przygotowują specjalny bunkier-garaż dla więźniarek, które będą przewozić naszych bohaterów znajdujących się w niewoli. Tego nie było przed wojną. Jest to budowane wyłącznie w jednym celu: trybunał" – oznajmił Andriuszczenko. Dodał, że bunkier jest łączony specjalnymi korytarzami z klatkami i celami.

