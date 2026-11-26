"Tego rodzaju osobisty prezent ma szczególne znaczenie". Co Magyar dostał od Zełenskiego
W tym tygodniu premier Węgier Peter Magyar złożył wizytę na Zakarpaciu w zachodniej Ukrainie i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W środę Magyar poinformował, że Zełenski podarował mu wyjątkowy prezent. "Wczoraj w Użhorodzie otrzymałem osobisty podarunek od prezydenta Ukrainy - prawdziwą rodzinną pamiątkę" - napisał w serwisie X.
"Jak już kilkukrotnie wspominałem, mój pradziadek, Lajos Eross, pełnił w czasie II wojny światowej funkcję głównego notariusza w miejscowości Oroszveg (obecnie część Mukaczewa). Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał mi wydanie dawnego zakarpackiego tygodnika "Az Oslako" z sierpnia 1942 roku, w którym ogłoszono nominację mojego pradziadka na to stanowisko. Nie muszę dodawać, że tego rodzaju osobisty prezent ma szczególne znaczenie w protokole dyplomatycznym" - podkreślił.
Magyar z wizytą na Zakarpaciu
Szef węgierskiego rządu poinformował też, że "w imieniu narodu węgierskiego" wręczył ukraińskiemu prezydentowi obraz przedstawiający zamek w Mukaczewie autorstwa zakarpackiego węgierskiego malarza Attili Koprivy, a także książkę Arpada Istvana Magyara o Węgrach zamieszkujących Kijów od IX wieku do współczesności.
Wtorkowa wizyta premiera Magyara na Zakarpaciu była pierwszą wizytą urzędującego premiera Węgier w tym regionie od 2015 roku. Na Zakarpaciu żyje ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska. Delegacja rządowa z Budapesztu ogłosiła tam m.in. przekazanie Ukrainie pomocy przed nadchodzącą zimą oraz udzielenie społeczności węgierskiej z Zakarpacia wsparcia w wysokości miliarda forintów (ponad 12 mln zł).
red. AZ