Świat "Tego rodzaju osobisty prezent ma szczególne znaczenie". Co Magyar dostał od Zełenskiego Oprac. Paulina Borowska |

Zełenski i Magyar zagrali w siatkówkę Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/magyarpeterMP

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W tym tygodniu premier Węgier Peter Magyar złożył wizytę na Zakarpaciu w zachodniej Ukrainie i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W środę Magyar poinformował, że Zełenski podarował mu wyjątkowy prezent. "Wczoraj w Użhorodzie otrzymałem osobisty podarunek od prezydenta Ukrainy - prawdziwą rodzinną pamiątkę" - napisał w serwisie X.

"Jak już kilkukrotnie wspominałem, mój pradziadek, Lajos Eross, pełnił w czasie II wojny światowej funkcję głównego notariusza w miejscowości Oroszveg (obecnie część Mukaczewa). Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał mi wydanie dawnego zakarpackiego tygodnika "Az Oslako" z sierpnia 1942 roku, w którym ogłoszono nominację mojego pradziadka na to stanowisko. Nie muszę dodawać, że tego rodzaju osobisty prezent ma szczególne znaczenie w protokole dyplomatycznym" - podkreślił.

Yesterday in Ungvár, I received a personal gift from the President of Ukraine, a true family memento.



As I have mentioned several times, my great-grandfather, Lajos Erőss, served as the chief notary of Oroszvég, now part of Munkács, during the Second World War.



President… pic.twitter.com/jECqu5KnfY — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 25, 2026 Rozwiń

Magyar z wizytą na Zakarpaciu

Szef węgierskiego rządu poinformował też, że "w imieniu narodu węgierskiego" wręczył ukraińskiemu prezydentowi obraz przedstawiający zamek w Mukaczewie autorstwa zakarpackiego węgierskiego malarza Attili Koprivy, a także książkę Arpada Istvana Magyara o Węgrach zamieszkujących Kijów od IX wieku do współczesności.

Wtorkowa wizyta premiera Magyara na Zakarpaciu była pierwszą wizytą urzędującego premiera Węgier w tym regionie od 2015 roku. Na Zakarpaciu żyje ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska. Delegacja rządowa z Budapesztu ogłosiła tam m.in. przekazanie Ukrainie pomocy przed nadchodzącą zimą oraz udzielenie społeczności węgierskiej z Zakarpacia wsparcia w wysokości miliarda forintów (ponad 12 mln zł).

red. AZ