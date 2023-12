Kliczko o Zełenskim: płaci za błędy, które popełnił

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w wywiadzie dla szwajcarskiego portalu 20 Minuten, że prezydent Wołodymyr Zełenski pełni ważną funkcję i należy go popierać do końca wojny. Dodał, że po zakończeniu walki "każdy polityk zapłaci za swoje sukcesy i niepowodzenia", a spadek popularności Zełenskiego "nie jest zaskoczeniem".

- Płaci za błędy, które popełnił – powiedział mer ukraińskiej stolicy, pytany o to, czy dziwi go spadek popularności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Pytanie szwajcarskiego portalu 20 Minuten o spadek popularności Zełenskiego dotyczyło prawdopodobnie nieopublikowanych listopadowych badań ukraińskiej opinii publicznej, z których wynika, że prezydenta popiera zaledwie 32 procent rodaków. Wyniki badań ujawnił brytyjski tygodnik "The Economist", który utrzymywał, że otrzymał do nich dostęp.

"Zbyt wiele informacji"

Mer Kijowa wyjaśniał, że "ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego Ukraina nie była lepiej przygotowana do tej wojny". - Dlaczego Zełenski do końca zaprzeczał, że do niej dojdzie. Dlaczego Rosjanie mogli tak szybko dojść do Kijowa. Było zbyt wiele informacji, które nie pasowały do rzeczywistości – ocenił.