Żona Wiktora Medwedczuka nagrała film z apelem do prezydenta Zełenskiego o "natychmiastowe uwolnienie jej męża"

Żona Wiktora Medwedczuka, zatrzymanego we wtorek ukraińskiego oligarchy i przyjaciela Putina, w nagraniu opublikowanym w internecie prosi Wołodymyra Zełenskiego o natychmiastowe uwolnienie jej męża. Wcześniej od sprawy Medwedczuka odcięła się strona rosyjska, nie godząc się na jego wymianę na ukraińskich jeńców.

Oksana Marczenko, żona zatrzymanego we wtorek przez stronę ukraińską oligarchy Wiktora Medwedczuka, który jest bliskim znajomym Władimira Putina, zaapelowała do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o uwolnienie jej męża.

Marczenko opublikowała w serwisie YouTube nagranie, na którym twierdzi, że jej mąż Wiktor Medwedczuk nie naruszył ukraińskiego prawa. - Ja, Oksana Marczenko, żona posła do parlamentu ukraińskiego Wiktora Medwedczuka, zwracam się do prezydenta Zełenskiego z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu natychmiastowego uwolnienia mojego męża Wiktora Medwedczuka, który jest bezprawnie przetrzymywany przez SBU - mówi w nagraniu Marczenko. Zwróciła się również o pomoc do prezydenta Turcji Recepa Erdogana.