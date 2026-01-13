"Rosja ponownie atakuje statki cywilne. Wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w tankowiec pływający pod banderą Panamy, który czekał na wejście do portu w celu załadunku oleju roślinnego" - napisał wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba w komunikatorze Telegram. Dodał, że jeden członek załogi został ranny. "Nastąpił również atak na statek pod banderą San Marino, który wypływał z portu z ładunkiem kukurydzy. Na szczęście nie ma ofiar, statek kontynuuje rejs" - zaznaczył Kułeba.
Zdaniem wicepremiera jest to kolejny dowód na to, że Rosja świadomie atakuje statki cywilne, handel międzynarodowy i bezpieczeństwo żeglugi.
Według agencji Reutera, która powołuje się na źródła zaznajomione ze sprawą, do ataku doszło w pobliżu portu Czarnomorsk niedaleko Odessy nad Morzem Czarnym. Jeden ze statków płynął do Włoch.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/OleksiiKuleba