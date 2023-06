"Panika" w rosyjskich szeregach. "Główne wydarzenia są jeszcze przed nami"

Wiceminister obrony o głównych kierunkach ataku

Głównym kierunkiem ataków wroga jest właśnie wschód Ukrainy, podczas gdy ukraińskie siły kontratakują na południu (w obwodzie zaporoskim i na zachodzie obwodu donieckiego). - Ich główny kierunek ataku to wschód. Wróg koncentruje tam maksymalne wysiłki, żeby przerwać naszą obronę. Na południu my atakujemy na kilku kierunkach - tam w obronie są Rosjanie - wskazała Malar. Rosjanie ściągają na wschód dodatkowe siły i sprzęt. - Kluczowe zadanie naszych wojsk na wschodzie to maksymalne obniżenie potencjału ofensywnego przeciwnika - zaznaczyła. - Jeśli z wiadomości wydaje się, że nie ma postępów, to nie znaczy, że front się zatrzymał. Jest gorąco i bardzo aktywnie - powiedziała Malar.