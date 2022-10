Został aresztowany za zdradę na rzecz okupantów. Media: od ponad 20 lat ma rosyjskie obywatelstwo

Wiaczesław Bogusłajew, honorowy prezes firmy Motor Sicz i były deputowany do parlamentu Ukrainy został zatrzymany przez ukraińskie służby w związku z podejrzeniem o współpracę z Rosją. Jak podają media, od 2000 roku ma on rosyjskie obywatelstwo.

Media: Bogusłajew od ponad 20 lat ma rosyjskie obywatelstwo

W poniedziałek program Schemy, projekt Radia Swoboda, powiadomił, że zatrzymany, "honorowy prezes" producenta turbin Motor Sicz, od 2000 roku posiada obywatelstwo Rosji. W tym czasie - jak podkreślono - czterokrotnie zasiadał w ukraińskim parlamencie i był członkiem komisji do spraw obrony i bezpieczeństwa, co dawało mu dostęp do informacji stanowiących tajemnicę państwową.