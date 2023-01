"Welt": Bułgaria potajemnie przekazywała Ukrainie pomoc wojskową

Gdy 28 kwietnia ubiegłego roku premier Kirił Petkow udał się do Kijowa, by zapewnić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o swoim poparciu, nie miał wiele do zaoferowania. Przynajmniej oficjalnie. Jego koalicyjny partner w Sofii, Bułgarska Partia Socjalistyczna, w ramach solidarności z Rosją zdecydowanie odmówił dostaw broni dla Ukrainy. Tymczasem dzięki utrzymywanej w tajemnicy inicjatywie Petkowa i ministra finansów Asena Wasiliewa Bułgaria przez kilka miesięcy, od kwietnia do sierpnia, zapewniała Ukrainie około jednej trzeciej zasobów amunicji i około 40 procent paliwa napędowego do czołgów - czytamy na łamach "Welt".